В Германии оценили вероятность дефицита газа зимой

Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что ситуация с газом в стране стабильна

Федеральное сетевое агентство Германии оценило вероятность дефицита газа в стране зимой. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что газоснабжение в ФРГ остается стабильным, хранилища заполнены на 90,72 процента. В ведомстве подчеркнули, что энергобезопасность гарантирована. «Агентство расценивает нынешнюю ситуацию как менее напряженную, чем в начале зимы. Дефицит газа становится все более маловероятным», — говорится в сообщении.

При этом регулятор призвал частных потребителей и предприятия экономить газ. Отмечается, что цель — сэкономить за зиму 20 процентов от средних объемов потребления в последние годы.

Ранее глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил, что даже после снижения инфляции в Германии цены на газ в стране останутся высокими. По его словам, стоит относиться к нынешним ценам на энергоносители как к «новой обыденности», поскольку вместо дешевого трубопроводного газа из России Берлин вынужден закупать дорогой сжиженный газ.