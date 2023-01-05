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14:49, 5 января 2023Спорт

Российского тренера обвинили в жестоком обращении с гимнастками в Италии

Российского тренера Ольгу Тишину обвинили в жестоком обращении с гимнастками в Италии

Фото: Shutterstock

Итальянский тренер по художественной гимнастике Эмануэла Маккарани и ее российская помощница Ольга Тишина обвиняются в жестоком обращении с подопечными. Об этом сообщает ANSA.

Специалисты работают в Международной академии художественной гимнастики в итальянском Дезио и предстанут перед спортивным судом за то, что подвергали воспитанниц психологическому давлению и использовали некорректные методы тренировок. Утверждается, что у пострадавших гимнасток были диагностированы психологические и пищевые расстройства.

Кроме того, Маккарани и Тишина могут оказаться фигурантками уголовного дела. На данный момент оно находится на предварительной стадии: прокуратура Брешии проводит проверку.

Тишина живет и работает в Италии. С 2016 года россиянка тренирует сборную страны в групповых упражнениях.

Алексей Гусев
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