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00:22, 5 января 2023Мир

Киев назвали «почетным лучшим городом» мира

Агентство Resonance Consultancy назвало Киев «почетным лучшим городом» мира в 2023 году

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Агентство Resonance Consultancy назвало Киев «почетным лучшим городом» мира в 2023 году. Об этом сообщается на сайте World's best cities.

Эксперты отметили, что, несмотря на политическую ситуацию, в город продолжают поступать инвестиции, а «строительные краны повсюду». Также среди плюсов отмечается небольшая стоимость общественного транспорта, множество разнообразных заведений и исторические памятники, в том числе Киево-Печерская лавра, которая «старше Москвы». Кроме того, в городе за прошедшие годы улучшилась инфраструктура. «Были заменены автобусы, отремонтированы парки и площади, улучшилась некогда хаотичная ситуация с парковками, появилось больше места для велосипедных и пешеходных прогулок», — рассказали в агентстве.

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Марина Совина
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