В Белоруссии начался суд над Нобелевским лауреатом

В Белоруссии начался суд над лауреатом Нобелевской премии мира Беляцким

В Белоруссии начался судебный процесс над лауреатом Нобелевской премии мира правозащитником Алесем Беляцким. Об этом сообщает «Интерфакс». Его обвиняют в неуплате налогов.

По версии следствия, он получил незаконные доходы от работы правозащитного центра «Весна», не имевшего официальной регистрации в Белоруссии. Всего Беляцкий якобы не уплатил налогов на сумму 113 тысяч белорусских рублей (3 205 745 российских рублей).

Как сообщает РИА Новости, в начале процесса Беляцкий подал ходатайства об избрании ему меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей и заявил отвод судье. В обеих этих ходатайствах ему было отказано.

Беляцкий получил Нобелевскую премию мира в 2022 году. В 1996 году создал правозащитный центр «Весна», продвигающий права человека в республике и оказывающий юридическую помощь политическим заключенным. В 2011 году его приговорили к 4,5 года лишения свободы за сокрытие доходов, в 2014 году он был досрочно освобожден из колонии. В 2021 году ему предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов. 14 июля 2021 он был задержан после массовых обысков у сторонников белорусской оппозиции.