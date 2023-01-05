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15:38, 5 января 2023Россия

Медведев рассказал о главном новогоднем подарке для НАТО

Медведев: главный новогодний подарок для НАТО — корабль «Адмирал Горшков» с «Цирконами»

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал корабль «Адмирал Горшков» с ракетами «Циркон», вышедший к берегам стран НАТО, главным подарком альянсу к Новому году. Свое мнение политик опубликовал в Telegram-канале.

Медведев считает, что поход «Адмирала Горшкова» приведет «в чувство любого, кто будет представлять прямую угрозу России и нашим союзникам».

Политик напомнил, что ракеты «Циркон» могут нести любой заряд и гарантировано преодолевают любую из существующих систем противоракетной обороны. «Пусть постоит где-то в 100 милях от берега, поближе к реке Потомак. Будем говорить с вами на языке силы, раз по-другому не понимаете», — написал он.

4 января президент России Владимир Путин принял участие в церемонии выхода фрегата «Адмирал Горшков». Путин подчеркнул, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон» способен надежно защитить безопасность страны. По словам главы государства, эти ракетные комплексы не имеют аналогов ни в одной стране мира.

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Алевтина Запольская
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