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23:04, 5 января 2023Экономика

Жителей Польши предупредили о резком скачке цен на продукты

Interia: жителей Польши ожидает резкий скачок цен на продукты питания
СюжетСанкции против России:

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Жителей Польши предупредили о резком скачке цен на продукты питания. Об этом пишет Interia.

Отмечается, что это связано с ростом стоимости тарифов на электроэнергию. «Серьезно вырастут цены на спиртные напитки, мясо, молочные продукты и овощи», — сообщает издание.

Также в Главном статистическом управлении подчеркнули, что в прошлом году средний рост цен на продукты питания составил 22,3-25,8 процента.

Ранее в Польше заявили о крахе энергорынка из-за санкций против России. Польский рынок угля начал рушиться из-за решения властей страны ввести эмбарго на импорт топлива из России и «зеленой» энергетической политики Евросоюза.

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Марина Совина
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