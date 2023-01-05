Жителей Польши предупредили о резком скачке цен на продукты

Interia: жителей Польши ожидает резкий скачок цен на продукты питания

Жителей Польши предупредили о резком скачке цен на продукты питания. Об этом пишет Interia.

Отмечается, что это связано с ростом стоимости тарифов на электроэнергию. «Серьезно вырастут цены на спиртные напитки, мясо, молочные продукты и овощи», — сообщает издание.

Также в Главном статистическом управлении подчеркнули, что в прошлом году средний рост цен на продукты питания составил 22,3-25,8 процента.

Ранее в Польше заявили о крахе энергорынка из-за санкций против России. Польский рынок угля начал рушиться из-за решения властей страны ввести эмбарго на импорт топлива из России и «зеленой» энергетической политики Евросоюза.