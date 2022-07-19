В Польше заявили о крахе энергорынка из-за санкций против России

Myśl Polska заявило о крахе рынка угля в Польше из-за санкций против РФ и зеленой политики

Польский рынок угля начал рушиться из-за решения властей страны ввести эмбарго на импорт топлива из России и «зеленой» энергетической политики Евросоюза, пишет издание Myśl Polska.

Авторы материала заявили о крахе энергорынка из-за санкций против России и напомнили, что Евросоюз определил срок введения на импорт угля из России — 1 августа.

«Брюссель дал время пополнить запасы на зиму. Польша пошла на радикальные меры. Уже в апреле решением сейма уголь из России был запрещен. Это дестабилизировало ситуацию», — отмечается в материале.

Из-за этого решения польский рынок угля разделился на два сегмента, один из которых — государственные шахты, которые продают жителям уголь без особой наценки. К этим организациям выстраиваются очереди, они также ввели ограничения на продажу. При этом Польша не способна изменить ситуацию и увеличить добычу угля.

«Брюссель нам за это заплатил, прямо-таки шантажируя Польшу тем, что заберет деньги на Национальный план улучшения жилищных условий и ставя очень трудные условия, точно прописанные в соглашении об этом огромном кредите. И это для страны, чья экономика и государство должны субсидироваться из Брюсселя; такой аргумент невозможно игнорировать», — подчеркивает Myśl Polska.

Ущерб от подобной политики получат предприятия Польши, в основном частные, лидировавшие на рынке угля индивидуальных потребителей, маленьких компаний и теплоэлектростанций.

«Все это является результатом многолетней польской энергетической политики, с постоянно повторяющимся лозунгом энергетической безопасности. Эта политика так и заканчивается: угрозой основной потребности каждого человека — обеспечении теплом. У нас, в европейском угольном Кувейте, кризис. А ведь еще только июль», — заключило издание.

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