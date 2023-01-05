Эрдоган заявил о планах обеспечить российским зерном бедные страны Африки

Эрдоган: Турция будет перерабатывать зерно из РФ и поставлять его в бедные страны Африки

Турция планирует обеспечить российским зерном бедные страны Африки, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с региональными представителями возглавляемой им Партии справедливости и развития. Его слова приводит агентство Anadolu.

По его словам, зерно из России будет перерабатываться на турецких мукомольных предприятиях, после чего его будут отправлять в африканские страны.

Эрдоган указал, что 5 января обсуждал данную ситуацию по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Турецкий лидер подчеркнул, что Путин сообщил о готовности поставлять бедным странам Африки российское зерно.

25 декабря сообщалось, что Эрдоган согласился с предложением Путина, согласно которому стоит сосредоточиться на поставках продовольствия в страны Африки, а не Европы. Для этого предлагается использовать коридор в Черном море. Эрдоган указал, что Путин выразил готовность прислать зерно бесплатно.