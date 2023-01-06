США назвали возможную причину прекращения огня Россией на Украине на Рождество

Госдеп допустил использование РФ прекращения огня на Украине для перегруппировки войск

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс рассказал об обеспокоенности США проведением России усиленного наступления на Украине после окончания объявленного ей прекращения огня на Рождество, назвав одной из возможных причин временной остановки боевых действий перегруппировку войск, сообщает РИА Новости.

«Мы беспокоимся, что Москва может использовать потенциальную паузу в сражении для дооснащения, перегруппировки и новой атаки», — заявил он.

Прайс отметил, что США скептически относятся к объявленному Россией режиму тишины.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби рассказал, что США не видят возможности прекращения боестолкновений на Украине в ближайшие месяцы.