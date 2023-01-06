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23:51, 6 января 2023Мир

США назвали возможную причину прекращения огня Россией на Украине на Рождество

Госдеп допустил использование РФ прекращения огня на Украине для перегруппировки войск

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс рассказал об обеспокоенности США проведением России усиленного наступления на Украине после окончания объявленного ей прекращения огня на Рождество, назвав одной из возможных причин временной остановки боевых действий перегруппировку войск, сообщает РИА Новости.

«Мы беспокоимся, что Москва может использовать потенциальную паузу в сражении для дооснащения, перегруппировки и новой атаки», — заявил он.

Прайс отметил, что США скептически относятся к объявленному Россией режиму тишины.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби рассказал, что США не видят возможности прекращения боестолкновений на Украине в ближайшие месяцы.

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Марина Совина
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