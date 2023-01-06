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21:49, 6 января 2023Мир

США не увидели перспектив прекращения боевых действий на Украине

Белый дом не увидел перспектив прекращения боестолкновений на Украине в ближайшие месяцы

Фото: Pixabay

США не увидели перспектив прекращения боевых действий на Украине в ближайшие месяцы, в связи с чем считают важным продолжать оказание военной помощи Киеву. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, передает РИА Новости.

«Я не стану рассуждать об их тактических планах, однако они продолжают наступать, и мы считаем, что это продолжится в ближайшие месяцы», — сказал он, комментируя деятельность российских войск.

Ранее президент России Владимир Путин поручил объявить режим прекращения огня на территории Украины. Он будет действовать по всей линии боевого соприкосновения сторон с 12 часов 6 января до 24 часов 7 января.

Позже украинский лидер Владимир Зеленский отверг предложение российских властей. По его мнению, под этим предлогом Москва начнет подготовку к «новой волне агрессии» против Украины и Европы.

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Марина Совина
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