Белый дом не увидел перспектив прекращения боестолкновений на Украине в ближайшие месяцы

США не увидели перспектив прекращения боевых действий на Украине в ближайшие месяцы, в связи с чем считают важным продолжать оказание военной помощи Киеву. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, передает РИА Новости.

«Я не стану рассуждать об их тактических планах, однако они продолжают наступать, и мы считаем, что это продолжится в ближайшие месяцы», — сказал он, комментируя деятельность российских войск.

Ранее президент России Владимир Путин поручил объявить режим прекращения огня на территории Украины. Он будет действовать по всей линии боевого соприкосновения сторон с 12 часов 6 января до 24 часов 7 января.

Позже украинский лидер Владимир Зеленский отверг предложение российских властей. По его мнению, под этим предлогом Москва начнет подготовку к «новой волне агрессии» против Украины и Европы.