ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО во время рождественского режима тишины

ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО, несмотря на объявленный Россией режим тишины

Украинские военные нанесли удары по Донецку из реактивной системы залпового огня (РСЗО), несмотря на действие объявленного Россией режима тишины, сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Об этом пишет ТАСС.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили РСЗО за время действия режима временного прекращения огня. До этого украинская армия вела обстрелы из ствольной артиллерии натовского калибра 155 миллиметров.

В 21.15 по московскому времени ВСУ открыли огонь по Куйбышевскому району города с позиций в Невельском (четыре снаряда).

5 января президент России Владимир Путин поручил Минобороны ввести режим прекращения огня в зоне специальной военной операции на Рождество с 12:00 6 января до 24:00 7 января (время московское).

