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22:18, 6 января 2023Россия

ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО во время рождественского режима тишины

ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО, несмотря на объявленный Россией режим тишины

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Украинские военные нанесли удары по Донецку из реактивной системы залпового огня (РСЗО), несмотря на действие объявленного Россией режима тишины, сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Об этом пишет ТАСС.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили РСЗО за время действия режима временного прекращения огня. До этого украинская армия вела обстрелы из ствольной артиллерии натовского калибра 155 миллиметров.

В 21.15 по московскому времени ВСУ открыли огонь по Куйбышевскому району города с позиций в Невельском (четыре снаряда).

5 января президент России Владимир Путин поручил Минобороны ввести режим прекращения огня в зоне специальной военной операции на Рождество с 12:00 6 января до 24:00 7 января (время московское).

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Марина Совина
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