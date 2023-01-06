Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:15, 6 января 2023Россия

Восьмилетний россиянин умер после падения в канализацию

В Ульяновске восьмилетний мальчик провалился в канализационный колодец и погиб

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Ульяновске восьмилетний мальчик провалился в канализационный колодец и умер. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Ульяновской области.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 5 января. На место гибели ребенка выехали следователи и сотрудники МЧС и полиции. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. Уточняется, что по факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело.

Ранее десятилетний ребенок впал в кому после того, как на него сошла лавина во время катания на тюбинге на территории Антоновского рудника в Анжеро-Судженском городском округе в Кемеровской области. По предварительным данным, во время схода лавины мальчик ударился головой о камни.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об обстреле ВСУ российских позиций в ЛНР
Спрогнозирована масштабная потеря ледников
Папа Римский Франциск призвал к миру на Украине
Стал известен результат теста Никиты Михалкова на COVID-19
Немцы стали в пять раз чаще отказываться от военной службы
Китайского экс-чиновника приговорили к смертной казни за взятку
В Днепре начали демонтировать памятник Ломоносову
Восьмилетний россиянин умер после падения в канализацию
В Нидерландах опознали труп российского арт-дилера спустя 10 лет
Раскрыто участие одного русского писателя в судьбе новогодней елки в СССР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.