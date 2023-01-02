Десятилетний россиянин впал в кому после схода лавины

Глава муниципалитета Рыбалко: 10-летний ребенок впал в кому после схода лавины в Кузбассе

Десятилетний ребенок впал в кому после того, как на него сошла лавина во время катания на тюбинге на территории Антоновского рудника в Анжеро-Судженском городском округе в Кемеровской области. Об этом ТАСС сообщил глава муниципалитета Александр Рыбалко.

По его данным, дети катались на «ватрушке» под присмотром взрослых. По предварительным данным, во время схода лавины мальчик ударился головой о камни. У него диагностирована черепно-мозговая травма и в настоящее время он находится в состоянии комы на ИВЛ в отделении реанимации. «Мы готовимся его по санавиации перевозить в Кемерово», — уточнил Рыбалко.

Он также отметил, что Антоновский рудник является действующим горнодобывающим предприятием. «Предстоит установить, как они (взрослые и дети — прим. «Ленты.ру») попали на опасный горнопромышленный объект», — добавил глава муниципалитета.

На месте происшествия работает полиция, прокуратура Кузбасса организовала по данному факту проверку соблюдения безопасности на опасных производственных объектах.

Ранее в Ленинградской области ребенок, катавшийся на ватрушке с горки во дворе жилого дома, провалился в открытый люк. В это время с горки продолжили кататься другие дети. Спасатели подняли ребенка на поверхность невредимым с помощью пожарной лестницы. Следственный комитет возбудил уголовное дело.