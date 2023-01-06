В ООН прокомментировали бои на Украине на фоне прекращения огня Россией

ООН сообщила об отсутствии данных о боях на Украине на фоне прекращения огня Россией

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал сообщения об интенсивных боях на Украине на фоне объявления России о прекращении огня в Рождество, отметив, что организация не располагает данными о боестолкновениях, сообщает РИА Новости.

«Наши коллеги на месте сообщают, что они не видели сообщений об интенсивных или крупных боях», — заявил он.

При этом Дюжаррик подчеркнул, что представители ООН располагаются таким образом, что у них нет возможности мониторить всю линию соприкосновения.

Ранее замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс рассказал, что решение России прекратить огонь на Рождество в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине поможет провести гуманитарные колонны для «столь необходимой помощи людям, к которым мы не смогли получить доступ из-за ожесточенных боев».