В ООН оценили решение России прекратить огонь на Украине

Замгенсека ООН Гриффитс поприветствовал решение России прекратить огонь на Рождество

Решение России прекратить огонь на Рождество в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине поможет провести гуманитарные операции. Об этом написал в Twitter замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

По словам замгенсека международной организации, прекращение огня даст возможность безопасно провести гуманитарные колонны для «столь необходимой помощи людям, к которым мы не смогли получить доступ из-за ожесточенных боев».

«Объявление Российской Федерацией о 36-часовом прекращении огня, начинающемся с полудня на Украине, является долгожданной новостью», — оценил инициативу Гриффитс.

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Министр обороны России Сергей Шойгу в соответствии с поручением отдал указания российским военным прекратить огонь на 36 часов, с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение Путина о прекращении огня на рождественские праздники. По его мнению, Россия под предлогом тишины пытается скрыть новые шаги «агрессии».