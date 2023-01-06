В ДНР рассказали о потерях ВСУ за сутки

Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении роты военных ВСУ, гаубицы и 12 единиц техники

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до роты личного состава и одну гаубицу, сообщила Народная милиция Донецкой народной республики (НМ ДНР) в Telegram.

«Уничтожены одна гаубица (Д-30), двенадцать единиц бронированной и автомобильной техники», — сказано в сообщении.

Кроме того, были уничтожены полевой склад вооружения и до роты личного состава. Отмечается, что ВСУ выпустили 196 единиц боеприпасов из РСЗО «Град» по семи населенным пунктам республики, двое мирных жителей получили ранения.

Ранее подполковник Народной милиции и депутат парламента ДНР Андрей Баевский рассказал, что на Украину под видом наемников прибыли бойцы спецподразделений Запада. По его данным, большинство сотрудников западных спецподразделений уволились с прошлого места службы и приехали в республику.