США подтвердили передачу Украине зенитных ракет RIM-7 Sea Sparrow

США в рамках крупнейшего пакета помощи Украине передадут зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow

США в рамках крупнейшего пакета помощи Украине передадут зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow. Об этом сообщил Пентагон, передает РИА Новости.

Точное число ракет, а также платформа, с которой планируется запускать их, не уточняются. Также в пакет пошли 50 БМП Bradley, 100 бронетранспортеров М113, 500 противотанковых ракет, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубицы. Также США передадут Киеву десятки тысяч артиллерийских и минометных снарядов.

«Таким образом, США с начала работы администрации Байдена выделили Украине военную помощь на сумму более чем 24,9 миллиарда долларов», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Ранее 6 января США выделили Украины еще три миллиарда долларов в рамках нового пакета помощи. Уточняется, что новый пакет помощи является крупнейшим за все время. В новый пакет войдут БМП, гаубицы и бронетранспортеры, а также ракеты «земля-воздух», 225 миллионов долларов предназначены для «создания долгосрочного потенциала и модернизации украинских вооруженных сил».