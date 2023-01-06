Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:43, 6 января 2023Мир

США подтвердили передачу Украине зенитных ракет RIM-7 Sea Sparrow

США в рамках крупнейшего пакета помощи Украине передадут зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow

Фото: Jason Reed / Reuters

США в рамках крупнейшего пакета помощи Украине передадут зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow. Об этом сообщил Пентагон, передает РИА Новости.

Точное число ракет, а также платформа, с которой планируется запускать их, не уточняются. Также в пакет пошли 50 БМП Bradley, 100 бронетранспортеров М113, 500 противотанковых ракет, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубицы. Также США передадут Киеву десятки тысяч артиллерийских и минометных снарядов.

«Таким образом, США с начала работы администрации Байдена выделили Украине военную помощь на сумму более чем 24,9 миллиарда долларов», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Ранее 6 января США выделили Украины еще три миллиарда долларов в рамках нового пакета помощи. Уточняется, что новый пакет помощи является крупнейшим за все время. В новый пакет войдут БМП, гаубицы и бронетранспортеры, а также ракеты «земля-воздух», 225 миллионов долларов предназначены для «создания долгосрочного потенциала и модернизации украинских вооруженных сил».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны Украины призналось в выполнении миссии НАТО
Россиянам дали советы при наступлении обморожения
В Пентагоне рассказали о ситуации с поставками танков Украине
На Керченской переправе вновь остановили движение паромов
Пентагон оценил возможность ВСУ интегрировать ракеты RIM-7 в советские системы
Абрамович переписал состояние на своих детей до начала спецоперации
Кириенко посетил восстанавливаемые Ленобластью объекты в ДНР
В России раскритиковали выдвижение генсека НАТО на Нобелевскую премию мира
США подтвердили передачу Украине зенитных ракет RIM-7 Sea Sparrow
Украина разорвала соглашение с Россией по эксплуатации комплекса «Сатана»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.