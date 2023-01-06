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17:54, 6 января 2023Интернет и СМИ

Михаила Ширвиндта обманули мошенники

Телефонные мошенники обманули телеведущего Михаила Ширвиндта на 140 тысяч рублей

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Сын режиссера Александра Ширвиндта телеведущий Михаил Ширвиндт оказался жертвой обмана интернет-мошенников, пишет Telegram-канал «112».

По данным канала, Ширвиндту-младшему пришло сообщение с неизвестного номера. Абонент представился его другом и рассказал, что попал в экстренную ситуацию. Он попросил одолжить ему 140 тысяч рублей.

Телеведущий сразу перевел деньги на неизвестный номер и только после этого решил связаться со своим другом, которым представился аноним. Выяснилось, что друг не писал Ширвиндту и не просил перевести ему никакие суммы.

Отмечается, что полиция начала проверку после инцидента.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил россиян о схемах мошенников на новогодние праздники и подчеркнул, что в этот период они пользуются ослаблением бдительности граждан. В зоне риска находятся онлайн-покупки, «ошибочные» переводы на банковскую карту россиян, рассылки о выигрышах, акции с предложениями вкладов и инвестиций.

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Варвара Кошечкина
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