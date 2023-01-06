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10:40, 6 января 2023Россия

Названы сроки установки новых пролетов Крымского моста

Росавтодор: два новых пролета автомобильной части Крымского моста установят в январе
Начало событий в новости Путин назвал спецслужбы Украины исполнителями теракта на Крымском мосту

Фото: пресс-служба Росавтодор / РИА Новости

Надвижку двух новых пролетов левой стороны автодорожной части Крымского моста поочередно выполнят в январе. Такие сроки назвал Росавтодор.

В федеральном агентстве пояснили, что для этого будут дважды введены временные ограничения на передвижение автотранспорта. В феврале 2023 года специалисты заменят еще два поврежденных пролета, после чего мостовики установят барьерное ограждение и опоры освещения, уложат два слоя асфальтобетонного покрытия и нанесут разметку.

На сегодня завершены работы по восстановлению подферменных площадок на опорах моста, которые необходимы для надвижки первого пролета, уточняет Росавтодор.

«Работы на Крымском мосту ведутся круглосуточно. Его автодорожная часть будет полностью восстановлена в марте этого года», — говорится в заявлении ведомства.

О начале ремонтных работ на левой автомобильной части Крымского моста вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал почти месяц назад — 7 декабря 2022 года. Планируется, что с марта 2023 года по мосту смогут ездить большегрузы.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате ЧП частично обрушились два автомобильных пролета, загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Президент России Владимир Путин назвал это терактом и обвинил в случившемся украинские спецслужбы.

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Евгения Куликова
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