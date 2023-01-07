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06:44, 7 января 2023Экономика

Европейцам объяснили невозможность отказа от машин на бензине в ближайшие годы

Экономист Колобанов: Европа не может отказаться от бензина из-за дорогой электроэнергии

Фото: Pixabay

Опрошенные РИА Новости эксперты объяснили, почему жители европейских стран в ближайшие годы не смогут отказаться от машин на бензине и дизеле и перейти на электрокары, несмотря на отказ от покупки нефтепродуктов у России. По их мнению, сделать это не удастся из-за высоких цен на электроэнергию.

Заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов пояснил, что из-за энергетического кризиса цены на газ и электричество значительно выросли, в то время, как нефтепродукты подорожали меньше всего. Он подчеркнул, что Европа не сможет отказаться от использования нефтяного топлива в ближайшей перспективе.

«Опережающий темп роста цен на электроэнергию существенно ухудшает для электромобилей их главное конкурентное преимущество — дешевизну поездок в расчете на километр пробега», — заявил Колобанов.

Директор практики "Газ и химия" "Выгон Консалтинг" Дмитрий Акишин, в свою очередь, отметил, что стоимость альтернативных источников энергии будет оставаться высокой еще как минимум два-три года.

Ранее стало известно, что российская нефть и нефтепродукты после глубокой переработки в другой юрисдикции не попадут под действие потолка цен.

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Марина Совина
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