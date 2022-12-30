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21:00, 30 декабря 2022Экономика

Названы условия освобождения российской нефти от действия потолка цен

Нефть из России после глубокой переработки в другой юрисдикции не затронет потолок цен

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Российская нефть и нефтепродукты после глубокой переработки в другой юрисдикции не попадут под действие потолка цен, объясняют в предварительном руководстве Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) по реализации соответствующего механизма.

Ведомство называет следующие условия для освобождения российского топлива от установленных ограничений. Так, мера не распространится на нефть при атмосферной или вакуумной дистилляции, процессах термического крекинга, каталитического крекинга, гидрокрекинга, каталитического риформинга или гидроочистки, алкилировании, изомеризации, использовании методов экстракции растворителем или других процессах нефтепереработки, включающих химическое преобразование, разделение, конверсию или обработку.

Кроме того, под санкции не попадет топливо, перевозимое в резервуарах с небольшим объемом российских нефтепродуктов, оставшихся после прежних транспортировок. Также американское ведомство сообщает, что потолок цен не будет учитываться в отношении смешанных нефтепродуктов: бензина, дистиллятов, сырой нефти, мазута и других. В OFAC также напомнили, что действие меры распространяется с момента начала морской перевозки топлива до первой продажи на суше в юрисдикции, отличной от России. При этом если после прохождения таможенного контроля нефтепродукты вывозятся обратно по воде без существенной переработки, санкции начинают действовать.

Группа G7, Евросоюз и Австралия ввели ограничения на морские поставки российской нефти 5 декабря. Москва еще с момента подготовки ценовых ограничений утверждала, что прекратит поставки сырья в страны, поддержавшие ограничения, а также не станет сотрудничать с покупателями, которые согласятся исполнять требования. Соответствующий указ президент страны Владимир Путин подписал спустя три недели после начала действия потолка цен, а вступит в силу он не раньше 1 февраля 2023 года.

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Платон Щукин
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