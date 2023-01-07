Российского врача насмерть загрызла собственная собака

В Барнауле врача-уролога Ярославу Яковец насмерть загрыз собственный алабай

Жительницу Барнаула насмерть загрызла ее собственная собака. Об этом сообщает паблик во «ВКонтакте» «Инцидент Барнаул» со ссылкой на Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю (СУ СК РФ по Алтайскому краю).

Отмечается, что 58-летняя женщина скончалась в машине скорой помощи после нападения алабая. По факту гибели россиянки проводится проверка. Следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы. При этом указывается, что животное было нейтрализовано.

В свою очередь, знакомая погибшей рассказала «Газете.Ru», что та работала врачом и преподавала в вузе. «Это известная уролог-андролог, преподаватель медуниверситета Яковец Ярослава Валерьевна. Урологи все в шоке. Замечательный врач, отличный преподаватель. Студенты ее очень любили. Собаки жили на территории ее дома, сторожили его. Она каждый день приезжала их кормить, никаких нападений не было, никогда на них не жаловалась», — заявила изданию женщина, указав, что не знает, чья собака напала, и не помнит, чтобы Яковец заводила алабая.

В декабре сообщалось, что в селе Хадакта Забайкальского края две домашние собаки насмерть загрызли 68-летнюю женщину. По версии следователей, пенсионерка погибла после нападения животных, которые находились на территории двора одного из домов без привязи.