Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:55, 7 января 2023Россия

Российского врача насмерть загрызла собственная собака

В Барнауле врача-уролога Ярославу Яковец насмерть загрыз собственный алабай

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Жительницу Барнаула насмерть загрызла ее собственная собака. Об этом сообщает паблик во «ВКонтакте» «Инцидент Барнаул» со ссылкой на Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю (СУ СК РФ по Алтайскому краю).

Отмечается, что 58-летняя женщина скончалась в машине скорой помощи после нападения алабая. По факту гибели россиянки проводится проверка. Следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы. При этом указывается, что животное было нейтрализовано.

В свою очередь, знакомая погибшей рассказала «Газете.Ru», что та работала врачом и преподавала в вузе. «Это известная уролог-андролог, преподаватель медуниверситета Яковец Ярослава Валерьевна. Урологи все в шоке. Замечательный врач, отличный преподаватель. Студенты ее очень любили. Собаки жили на территории ее дома, сторожили его. Она каждый день приезжала их кормить, никаких нападений не было, никогда на них не жаловалась», — заявила изданию женщина, указав, что не знает, чья собака напала, и не помнит, чтобы Яковец заводила алабая.

В декабре сообщалось, что в селе Хадакта Забайкальского края две домашние собаки насмерть загрызли 68-летнюю женщину. По версии следователей, пенсионерка погибла после нападения животных, которые находились на территории двора одного из домов без привязи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о гибели более 120 бойцов ВСУ в четырех атаках
В Минобороны отчитались о соблюдении режима прекращения огня в зоне СВО
В Донецке заявили о попадании в многоквартирный дом при обстреле ВСУ
В Самаре полиция допросила мигрантов из-за глумления над девушкой
Россиянам объяснили смысл популярного выражения пассажиров столичного метро
Месси в рекордный, пятый раз признали лучшим плеймейкером года
В Совфеде оценили влияние решения Макрона на конфликт на Украине
В НАТО заявили об угрозе союза России и Китая для западного мира
Патриарх Кирилл раскрыл обстоятельства гибели «батюшки ВДВ»
В Сочи сотрудника противолавинной службы накрыло лавиной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.