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19:40, 7 января 2023Бывший СССР

Количество погибших от лекарства против ОРВИ детей достигло 20

Количество погибших от индийского лекарства против ОРВИ детей в Узбекистане достигло 20

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Количество погибших от лекарства против ОРВИ детей в Узбекистане достигло 20. Об этом РИА Новости сообщил представитель министерства здравоохранения республики.

Отмечается, что смерть детей наступила из-за сиропа индийской компании Marion Biotech «Док-1 Макс». Согласно проведенным лабораторным исследованиям, в составе препарата обнаружилось токсичное вещество этиленгликоль.

Известно, что среди погибших оказался трехлетний ребенок. «Управление здравоохранения Наманганской области подтвердило смерть трехлетнего ребенка в Учкурганском районе Наманганской области», — сказал представитель местного министерства здравоохранения.

В декабре сообщалось, что в Узбекистане приостановили продажу индийского сиропа против ОРВИ после гибели 18 детей, о которой стало известно 27 декабря. Узбекская Служба государственной безопасности возбудила уголовное дело. Должностных лиц компании-импортера ООО Quramax Medical и ООО «Научный центр стандартизации лекарственных средств» обвиняют в нарушении порядка розничной реализации по рецепту лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества.

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Алина Гостева
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