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11:20, 7 января 2023Россия

Москвичам назвали сроки окончания морозов

Синоптик Шувалов рассказал об окончании 20-градусных морозов после 10 января

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Жителей столичного региона ждет еще несколько дней 20-градусных морозов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он назвал сроки прихода потепления в Москву и Подмосковье, а также дал прогноз погоды на ближайшую неделю.

Рождественская ночь стала самой холодной, отметил специалист.

Сегодня, можно сказать, пик похолодания, самая холодная ночь. Больше таких холодных ночей не будет

Александр Шуваловруководитель прогностического центра «Метео»

«Морозы минус 20 в Москве и минус 25 местами по области будут держаться еще три ночи. Последние 20-градусные морозы будут зафиксированы 10 января. После этого мы переходим на западную периферию антициклона, который уходит дальше на Казахстан и юг Урала. После этого у нас на пару дней 11 и 12 января будут порядка 10-15 градусов ниже нуля», — рассказал он.

На старый Новый год жителей Москвы и области ждут умеренные холода, а также снегопад, объяснил Шувалов.

Ближе к концу следующей недели будет всего лишь от -3 до -8, и уже будет возможен небольшой снег в самом конце следующей недели

Александр Шуваловруководитель прогностического центра «Метео»

По данным портала «Метеовести», в Москве вторые сутки подряд была зафиксирована самая холодная ночь. К 6 часам утра температура опустилась до минус 23,4 градуса.

Ранее россиянам рассказали, как пережить сильные перепады температуры.

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Мария Сметанина
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