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13:27, 7 января 2023Россия

В одном из подразделений войск Донбасса рассказали о военнослужащем из Марокко

В подразделении БАРС «Каскад» служит боец из Марокко Хамза

Фото: Telegram-канал Дмитрия Саблина

В подразделении БАРС «Каскад», к военнослужащим которого накануне приезжал первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, служит боец из Марокко Хамза. Об этом в своем телеграм-канале рассказал командир подразделения, депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Дмитрий Саблин.

«Среди дончан в подразделении неожиданно оказался боец из Марокко. Несколько лет назад он влюбился в девчонку из Донецка, переехал сюда, получил гражданство и сегодня воюет за свободу Донбасса. Наши хвалят. В общем, у марокканцев неплохо получается не только в футбол», — рассказал он.

Как сообщает телеграм-канал Mash на Донбассе, артиллерист НМ ДНР Хамза познакомился со своей женой из Донецка в интернете. До этого он служил в марокканской армии, однако приехал на Донбасс, полюбил его и пошел защищать.

Хамза рассказал, что еще в Марокко писал рэп и снимал фильм. Фильм пока отложил, а рэп продолжает писать. Канал также публикует видео, на котором марроканец и его коллеги — Zeep из Киргизии и Паром из России (хотя родом с Украины) — читали для бойцов рэп, пока не прозвучала команда «орудие к бою».

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Татьяна Романова
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