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10:16, 7 января 2023Россия

Переправа между Крымом и Краснодаром снова заработала

МЧС сообщило о возобновлении работы паромной переправы между Крымом и Краснодаром

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Паромная переправа между Крымом и Краснодаром, лежащая через Керченский пролив, возобновила свою работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) Краснодарского края.

31 декабря на Керченской переправе остановили движение из-за тумана. Вечером 6 января в МЧС сообщили, что приостанавливают работу водного маршрута из-за усилившегося ветра.

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