В Москве подросток попал в реанимацию после травмы на эскалаторе

В Москве подросток попал в реанимацию после того, как его затянуло механизмами эскалатора

Подросток одиннадцати лет попал в реанимацию после получения травмы на эскалаторе, передает радиостанция «Говорит Москва». Инцидент произошел 3 января на станции МЦД «Окружная».

Мальчик положил голову на руку, которая располагалась на поручне, а затем его затянуло под навесную конструкцию лестницы. Сотрудники железнодорожной службы, как заявили в Московской железной дороге (МЖД), оперативно отреагировали на происшествие, выключили эскалатор и вызвали соответствующие службы.

Пострадавшего вытащили спасатели и доставили в реанимацию, где ему диагностировали многооскольчатый перелом, вывих нижней челюсти и множественные ушибы мягкой ткани головы и лица. В МЖД подтвердили произошедшее, заявив, что инцидент произошел из-за несоблюдения правил поведения на эскалаторе.

Ранее Следственный комитет России сообщал, что в Нижнем Новгороде на двухлетнего мальчика с крыши дома рухнула глыба льда. По информации ведомства, травмировавший ребенка сход наледи произошел 24 декабря на Московском шоссе.

