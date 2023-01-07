Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:02, 7 января 2023Мир

В НАТО заявили об угрозе союза России и Китая для западного мира

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что союз России и Китая угрожает западному миропорядку
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Terje Bendiksby / Reuters

Сотрудничество России и Китая угрожает западному миропорядку. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время конференции в Норвегии, передает РИА Новости.

«Их объединяет то, что они хотят другого миропорядка. Дело в том, что они не разделяют наши ценности и пытаются отстаивать интересы, которые нарушают нашу веру в свободу и демократию. В этом опасном мире страны альянса должны держаться вместе», — считает он.

По его словам, расширяется сотрудничество российской и китайской сторон в экономике и военной сфере. Кроме того, Столтенберг отметил, что Пекин отказался осуждать Москву за проведение специальной военной операции на Украине. Как он утверждает, Китай продвигает «российский нарратив», согласно которому в сложившейся ситуации виновато НАТО, а также поддержал требование России, чтобы альянс закрыл двери для новых членов.

Ранее Столтенберг, говоря об украинском конфликте, заявил, что Москву опасно недооценивать. «Они показали огромную готовность мириться с потерями и страданием», — сказал генсек НАТО. Пока отсутствуют свидетельства того, что президент России Владимир Путин готов изменить цели в конфликте на Украине, добавил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о гибели более 120 бойцов ВСУ в четырех атаках
В Минобороны отчитались о соблюдении режима прекращения огня в зоне СВО
В Донецке заявили о попадании в многоквартирный дом при обстреле ВСУ
В Самаре полиция допросила мигрантов из-за глумления над девушкой
Россиянам объяснили смысл популярного выражения пассажиров столичного метро
Месси в рекордный, пятый раз признали лучшим плеймейкером года
В Совфеде оценили влияние решения Макрона на конфликт на Украине
В НАТО заявили об угрозе союза России и Китая для западного мира
Патриарх Кирилл раскрыл обстоятельства гибели «батюшки ВДВ»
В Сочи сотрудника противолавинной службы накрыло лавиной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.