В Донецке заявили о попадании в многоквартирный дом при обстреле ВСУ

Мэр Донецка Кулемзин заявил о попадании в многоквартирный дом при обстреле ВСУ

В результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) был поврежден многоквартирный жилой дом. Об этом в субботу, 7 января, сообщил мэр города Алексей Кулемзин, передает РИА Новости.

По его словам, речь идет о здании в микрорайоне Тихий Петровского района. «Произошло прямое попадание в кровлю многоквартирного дома», — уточнил Кулемзин.

Кроме того, было повреждено остекление в другом доме, добавил мэр.

Ранее 7 января представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ выпустили по Донецку 10 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Уточнялось, что под обстрел попали Петровский и Кировский районы города.