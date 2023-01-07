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13:02, 7 января 2023Бывший СССР

Одного из лидеров нацбатальона «Свобода» ликвидировали под Артемовском

RT: лидер нацбатальона «Свобода» Александр Полищук погиб под Артемовском

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Один из лидеров украинского нацбатальона «Свобода» Александр Полищук с позывным Альпинист погиб под Артемовском. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале со ссылкой на журналистку Наталью Позняк.

Предполагается, что его ликвидировали 23 декабря, но стало известно об этом только сейчас. Позняк также не раскрыла обстоятельства смерти бойца.

Ранее также появились сообщения о том, что под Артемовском погиб пауэрлифтер Андрей Дмитриев. В Федерации стронгмена Украины отмечалось, что спортсмен был смертельно ранен во время сражений в Донецкой области.

В январе бизнесмен, основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин сравнил бои за Артемовск с Бородинской и Куликовской битвами. «Бахмут сегодня — это место встречи двух войск. Как Куликово поле, Бородино и другие исторические примеры», — сказал он.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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