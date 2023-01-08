Офицер спецназа рассказал о тяжелых городских боях в Соледаре

Офицер спецназа заявил, что российские военные ведут тяжелые городские бои в Соледаре

Российские военные в настоящее время ведут тяжелые городские бои в Соледаре Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в воскресенье, 8 января, рассказал в беседе с ТАСС командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным Алабай.

По словам офицера, бои идут буквально за каждый дом. «Вот такие тяжелые городские бои, когда город превращен в крепость, требуют больших сил... Идет планомерное освобождение Соледара, то есть обходят с флангов, работают — и именно непосредственно по центру [города]», — пояснил военный.

Командир добавил, что функцию штурмовых подразделений в Соледаре выполняют в основном бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», которые работают «жестко и планомерно». В ходе уличных боев им помогают военные второго армейского корпуса и спецназа «Ахмат», уточнил он.

Кроме того, поддержку штурмовикам оказывают другие рода войск, которые обеспечивают прикрытие, зачистку и работу артиллерии по позициям противника.

Ранее в январе помощник главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ближайшее время могут уйти из города Соледара.