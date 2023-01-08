Два российских приграничных села остались без электричества из-за обстрела ВСУ

Старовойт: Теткино и Попово-Лежачи остались без электричества из-за обстрела ВСУ

Два населенных пункта в Курской области остались без электричества из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, энергоснабжение нарушено в поселке Теткино Глушковского района и прилегающем селе Попово-Лежачи. Его восстановлением сейчас занимаются ремонтные бригады.

Старовойт уточнил, что Теткино попало под обстрел ВСУ утром в воскресенье, 8 января. «Предварительно зафиксировано не менее десяти прилетов. Никто не пострадал, повреждений в жилом секторе нет», — добавил он.

29 декабря курский губернатор сообщил, что два российских села — Гуево и Теткино — попали под минометный обстрел ВСУ. В последнем из-за обстрела оказалась перебита газовая труба, а также повреждена линия электроснабжения.