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09:55, 9 января 2023Силовые структуры

Раскрыто убийство найденной на крыше мертвой россиянки

СКР: в Барнауле раскрыто убийство женщины, найденной на крыше многоэтажного жилого дома

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

В Барнауле следователи раскрыли убийство 38-летней местной жительницы, чье тело было обнаружено на крыше многоэтажного жилого дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России (СКР) по Алтайскому краю.

По данным ведомства, вечером 8 января 2023 года на крыше многоэтажки, расположенной на улице Юрина было найдено женское тело с признаками насильственной смерти. Погибшая была заявлена как без вести пропавшая.

По подозрению в убийстве задержан ее бывшим супруг 37 лет.

По предварительным данным следствия, в ночь на 5 января между ними произошел конфликт из-за квартиры. Мужчина задушил бывшую жену, перенес тело на крышу, присыпал его снегом, а затем избавился от ее вещей и телефона. Потом он заявил в правоохранительные органы о ее исчезновении.

Следствие намерено ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Любовь Ширижик
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