В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов

«Яндекс.Расписание»: в аэропортах Москвы 9 января отменили и задержали 31 рейс

В аэропортах Москвы в понедельник, 9 января, были отложены и отменены 31 рейс. Информация об массовых задержках появилась на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Так, во Внуково задержано пять рейсов, вылеты еще двух отменены. В Шереметьево задержано отправление семи самолетов, один рейс отменен.

При этом в Домодедово задержаны 16 рейсов. Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет. В качестве причины изменения времени вылета рейсов в столичных аэропортах назвали непогоду.

Ранее в декабре пассажирский самолет застрял в сугробе во время взлета в аэропорту Перми. Отмечается, что всех пассажиров эвакуировали с рейса. На данный момент информации о пострадавших нет, выясняются подробности произошедшего.