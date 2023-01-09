Украинской армии предсказали «ледовую мясорубку» в случае форсирования Днепра

Аналитик Дандыкин заявил, что форсирование Днепра станет самоубийством для ВСУ

Форсирование Днепра является сложной операцией, и Вооруженным силам Украины (ВСУ) в случае осуществления подобных планов потребуется как минимум тысяча военных. Таким мнением с MK.RU поделился эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин.

Аналитик заявил, что левый берег реки хорошо укреплен — там находятся российские военнослужащие с боевым опытом. «Форсировать Днепр — для ВСУ это самоубийство. Если даже какую-то часть и высадят, она будет немедленно окружена и уничтожена. Потому что подкрепления не будет. Будет речная ледовая мясорубка. По-другому не получится», — предсказал собеседник газеты.

Дандыкин считает, что украинской армии едва ли удастся обустроить временные мосты или понтоны, чтобы по ним смогла пройти военная техника. Он также предположил, что тема форсирования Днепра «разгоняется», чтобы ВС России оттянули часть войск с запорожского направления.

9 января глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища. Он обратил внимание на то, что в последнее время Днепр резко обмелел, что, на его взгляд, косвенно подтверждает подготовку ВСУ к форсированию реки. Одним из направлений для высадки десанта может стать Энергодар и Запорожская атомная электростанция, считает Рогов.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу 9 ноября 2022 года приказал отвести российские войска из Херсона на левый берег Днепра после доклада командующего силами специальной военной операции Сергея Суровикина. Генерал заявил, что в условиях повышенной угрозы обстрелов и разрушения Каховской ГЭС необходимо оставить расположенный на западном берегу Днепра город и занять оборону по восточному берегу реки.