В Совфеде прокомментировали слова Медведева о правилах военного времени

Сенатор Клишас прокомментировал слова Медведева о правилах военного времени

Госдума еще не приняла законы военного времени и президент России Владимир Путин их не подписал, поэтому действовать в отношении покинувших Россию граждан можно только по конституции. Об этом напомнил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

«Конечно, по закону. Пока Госдума не приняла законы военного времени и они не подписаны президентом — только по конституции и по закону», — написал он, комментируя слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о правилах военного времени.

Ранее Медведев выразил мнение о том, что с теми, кто покинул Россию и желает ей гибели, нужно действовать в соответствии с законом, при этом он напомнил о правилах военного времени. «Конечно, только по закону. А вот если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени. Вспомним опыт Великой Отечественной, да и других стран. Во времена войн всегда были такие специальные правила», — считает Медведев.