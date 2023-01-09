Потерявшего память мужчину в двух брюках и шлеме без визора нашли у набережной

The Mirror: странно одетый мужчина не смог объяснить полиции, кто он и откуда пришел

Полиция в британском городе Уэймут, графство Дорсет, пытается установить личность загадочного мужчины, которого нашли в мотоциклетном шлеме и двух парах костюмных брюк. Об этом сообщает The Mirror.

Странно одетый мужчина в возрасте около 40 лет был найден четыре месяца назад недалеко от набережной города. Он заявил, что не помнит, как его зовут, и не смог объяснить, откуда он. В момент обнаружения на нем был черный мотоциклетный шлем без визора и две пары костюмных брюк.

Полиции до сих пор не удалось установить его личность, хотя сотрудники правоохранительных органов обращались за помощью к общественности и привлекли Интерпол. У мужчины восточно-европейский акцент. Предположительно, его родной язык — латвийский. Рост этого человека составляет 179 сантиметров, телосложение — стройное.

Констебль полиции Беки Барнс заявила: «Мы продолжаем делать запросы и пытаться установить личность этого человека». Она отметила, что мужчина находится в безопасности, о нем заботятся сотрудники медицинской службы. Внешний вид незнакомца значительно изменился с момента обнаружения: он подстригся и обрезал бороду.

Некоторые пользователи соцсетей высказали предположения о происхождении мужчины. Часть из них считают, что он — иммигрант, другие предположили, что он может страдать деменцией или последствиями черепно-мозговой травмы. «Как грустно. Чей-то отец, сын или муж», — отметил один из них.

Ранее сообщалось, что полиция Хорватии опубликовала фотографию женщины, которую нашли в одиночестве на скалистом острове посреди моря, в надежде установить ее личность. Женщина не смогла объяснить, кто она и как оказалась одна на этом острове.

