СКР расследует масштабную провокацию СБУ против ВС РФ с телами умерших украинцев

Следственный комитета России (СКР) будет расследовать провокацию со стороны украинских военных в отношении Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине, спецслужбы Украины готовили провокацию, которая должна была дискредитировать российскую армию. Так, перед Рождеством в нескольких населенных пунктах были вскрыты могилы на кладбищах. Там были похоронены жители, которые умерли естественной смертью с 24 февраля по 6 сентября 2022 года. Известно, что организовали эксгумацию представители Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины (СБУ).

Тела погибших обезобразили и кинули в заготовленные ямы, чтобы снять на видео и сделать фотографии и привлечь этим внимание западной аудитории.

Отмечается, что в Черниговской области был уничтожен памятник дважды Герою Советского Союза, одному из руководителей партизанского движения на Украине в годы Великой Отечественной войны Алексею Федорову. А в Луганской народной Республике (ЛНР) выявили базу, где украинские военные и иностранные инструкторы в рамках военно-патриотической игры учили подростков от 12 лет азам диверсионной деятельности.

