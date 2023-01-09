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13:30, 9 января 2023Силовые структуры

СКР начал расследование провокации СБУ с телами умерших украинцев

СКР расследует масштабную провокацию СБУ против ВС РФ с телами умерших украинцев

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следственный комитета России (СКР) будет расследовать провокацию со стороны украинских военных в отношении Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине, спецслужбы Украины готовили провокацию, которая должна была дискредитировать российскую армию. Так, перед Рождеством в нескольких населенных пунктах были вскрыты могилы на кладбищах. Там были похоронены жители, которые умерли естественной смертью с 24 февраля по 6 сентября 2022 года. Известно, что организовали эксгумацию представители Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины (СБУ).

Тела погибших обезобразили и кинули в заготовленные ямы, чтобы снять на видео и сделать фотографии и привлечь этим внимание западной аудитории.

Отмечается, что в Черниговской области был уничтожен памятник дважды Герою Советского Союза, одному из руководителей партизанского движения на Украине в годы Великой Отечественной войны Алексею Федорову. А в Луганской народной Республике (ЛНР) выявили базу, где украинские военные и иностранные инструкторы в рамках военно-патриотической игры учили подростков от 12 лет азам диверсионной деятельности.

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Екатерина Власова
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