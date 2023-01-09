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17:42, 9 января 2023Путешествия

Россиян арестовали в Азии за просьбы о помощи

The Thaiger: полиция Таиланда арестовала двух россиян за попрошайничество

Фото: Michael Fortsch / Unsplash

Тайские полицейские арестовали двух российских туристов за попрошайничество на улице. Об этом пишет The Thaiger.

По данным издания, 36-летний Евгений Малахов и 32-летний Александр Куликов просили о помощи у прохожих. Мужчины держали в руках плакаты, на которых было написано, что они покинули Россию после начала специальной военной операции (СВО) и у них закончились деньги. Надписи были сделаны на английском и тайском языках.

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Отмечается, что попрошайничество и подобные просьбы о помощи в популярной курортной стране Азии считается преступлением. Законодательство Таиланда в этой сфере ужесточили еще в 2019 году.

Ранее в январе сообщалось, что власти Таиланда, передумали вводить въездные требования для туристов и отменили проверку сертификатов о вакцинации на COVID-19. При этом о введении противоэпидемических мер для иностранцев было объявлено всего два дня назад.

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Фариза Бацазова
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