Россиян арестовали в Азии за просьбы о помощи

The Thaiger: полиция Таиланда арестовала двух россиян за попрошайничество

Тайские полицейские арестовали двух российских туристов за попрошайничество на улице. Об этом пишет The Thaiger.

По данным издания, 36-летний Евгений Малахов и 32-летний Александр Куликов просили о помощи у прохожих. Мужчины держали в руках плакаты, на которых было написано, что они покинули Россию после начала специальной военной операции (СВО) и у них закончились деньги. Надписи были сделаны на английском и тайском языках.

Отмечается, что попрошайничество и подобные просьбы о помощи в популярной курортной стране Азии считается преступлением. Законодательство Таиланда в этой сфере ужесточили еще в 2019 году.

Ранее в январе сообщалось, что власти Таиланда, передумали вводить въездные требования для туристов и отменили проверку сертификатов о вакцинации на COVID-19. При этом о введении противоэпидемических мер для иностранцев было объявлено всего два дня назад.