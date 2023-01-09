Суд начнет рассмотрение иска налоговой службы к Анастасии Волочковой из-за долга

Суд рассмотрит иск налоговой службы к Волочковой из-за долга в размере 50 тысяч рублей

Тверской суд Москвы начнет рассмотрение иска налоговой службы к российской артистке балета Анастасии Волочковой из-за долга в размере более 50 тысяч рублей. Об этом сообщают «Известия» с ссылкой на пресс-службу суда.

«ИФНС № 7 по г. Москве просит взыскать с Волочковой Анастасии Юрьевны недоимку по налогу на имущество физических лиц, пени, земельному налогу в размере 51 598 рублей», — говорится в сообщении.

В декабре прошлого года стало известно, что артистка не оплатила налог на участок, расположенный на Рублевке, где она проживает, после чего налоговая служба подала на балерину иск в суд.

Ранее Волочкова вновь рассказала о домогательствах со стороны художественного руководителя балетной труппы Большого театра Махара Вазиева.

