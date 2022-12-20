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09:19, 20 декабря 2022Среда обитания

У Волочковой нашли долг за землю на Рублевке

Балерина Волочкова задолжала за земельный участок на Рублевке более 50 тысяч рублей

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

У российской балерины Анастасии Волочковой нашли задолженность по уплате налога на земельный участок на Рублево-Успенском шоссе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Волочкова не оплатила налог на подмосковный участок, где она проживает. В целом она задолжала 51,5 тысячи рублей. В итоге налоговая подала иск к балерине.

В августе 2022 года стало известно, что у Волочковой также накопился долг за услуги ЖКХ почти в 20 жилых объектах. Тогда балерина должна была погасить задолженность в 644,4 тысячи рублей.

Ранее балерина Анастасия Волочкова подала иск в суд на управляющую компанию из-за протечки в ее петербургской квартире. Она потребовала, чтобы УК возместила ей 3,5 миллиона рублей за вынужденный ремонт и дополнительные 100 тысяч рублей за моральный ущерб.

Нина Ташевская
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