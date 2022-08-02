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У Волочковой нашли долг по коммуналке в сотни тысяч рублей

«Комсомольская правда»: балерина Анастасия Волочкова задолжала за ЖКУ 644,4 тысячи рублей

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

У российской балерины Анастасии Волочковой нашли задолженность по оплате коммунальных услуг в несколько сотен тысяч рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на данные Красногорского городского суда.

По данным инстанции, у Волочковой накопился долг за услуги ЖКХ, которые предоставляла компания «Консалт-Партнер». Артистке принадлежат около 20 жилых объектов, за коммуналку в которых у нее есть долг в 644,4 тысячи рублей. Компания выиграла разбирательство и находится в процессе взыскания задолженности с балерины.

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Однако адвокат Волочковой Олег Павлецов опроверг информацию о задолженности, отметив, что артистка оплатила все счета за ЖКУ. «Да, такой иск действительно был, но дело Анастасия Юрьевна выиграла в 2021 году. Но почему-то в июне этого года его пустили в исполнительное производство и передали приставам. Сейчас я разбираюсь, как это произошло», — пояснил правозащитник.

В августе 2021 года Волочкова выиграла в суде с управляющей компанией ГБУ «Жилищник» Тверского района Москвы по делу об испорченном имуществе. Тогда исковые требования знаменитости по оплате неустойки за залитую водой с крыши кровать удовлетворили частично.

Нина Ташевская
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