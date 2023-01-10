Осужденный за хищения российский ученый попросил Путина о помиловании

«Ъ»: осужденный на 15 лет за хищения ученый Анисимов просит его помиловать для помощи СВО

Российский ученый Владимир Анисимов, отбывающий 15-летний срок за хищения бюджетных средств при исполнении оборонного заказа, обратился к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о помиловании, в котором обещал внести посильную помощь в проведении специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Находящийся в тульской колонии осужденный отправил прошение в областную комиссию по помилованию, пояснила его адвокат Екатерина Чагина. При этом она отметила, что Анисимов продолжает настаивать на невиновности, но полагает, что может быть более полезным, направив свой 40-летний опыт и знания на развитие воздушно-космических сил, находясь на свободе.

Анисимов был одним из фигурантов дела о хищении средств в научно-производственном объединении имени Лавочкина наряду с бывшим генералом ФСБ Сергеем Солодовниковым и другими руководителями предприятия. Суд установил, что с 2012 по 2014 год они под видом исследований похитили 180 миллионов рублей, выделенных из бюджета. Анисимов был осужден на 15 лет и 9 месяцев.