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20:44, 10 января 2023Ценности

Блогерша показала наращенные за десятки тысяч рублей волосы и возмутила зрителей

TikTok-блогерша Джорджия Майкл показала неудачно наращенные волосы и возмутила зрителей

Кадр: @georgiamichaelx

TikTok-блогерша Джорджия Майкл показала неудачно наращенные за десятки тысяч рублей волосы и возмутила зрителей. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка продемонстрировала фото желаемой прически. Она хотела ровные густые пряди до середины спины. Затем юзерша предстала перед камерой после посещения парикмахера. Ее натуральные волосы до плеч контрастировали с искусственными, которые доходили до пояса. «Это было шесть месяцев назад, но даже взгляд на эту фотографию доводит меня до слез», — заявила автор видео, признавшись, что заплатила специалистке 450 фунтов стерлингов (примерно 38 тысяч рублей).

Пользователи сети удивились тому, что девушка не подала жалобу. «Боже, я бы обратилась в суд», «Почему ты отдала за это деньги?», «Я была бы в ярости», «Не могу поверить, что кто-то мог сотворить такое с твоими волосами», «Что бы ни сделал парикмахер, ты могла подать претензию», — написали они. В свою очередь Майкл призналась, что в ходе разбирательств мастер заблокировала ее в сети.

В сентябре 2022 года сообщалось, что мать блогерши @aprilwatson51 вместо красивых кудрей получила наращенные пряди в виде лапши.

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Алина Гостева
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