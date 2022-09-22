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Женщина получила «лапшу быстрого приготовления» на голове вместо кудрей

Мать блогерши aprilwatson51 вместо красивых кудрей получила наращенные пряди в виде лапши

Кадр: @aprilwatson51 / TikTok

Мать блогерши aprilwatson51 вместо красивых кудрей получила наращенные пряди в виде лапши. Соответствующий ролик появился в TikTok-аккаунте юзерши.

Вначале на размещенных кадрах девушка показала прическу, на которую рассчитывала ее мать. Так, на снимке предстала модель с крупными «пляжными» локонами холодного оттенка. Затем дочь продемонстрировала внешность женщины после процедуры наращивания волос. Героиня видео позировала перед камерой с мелко завитыми прядями желтоватого оттенка на голове. «Какие волосы хотела моя мама и какие получила», — подписала блогерша.

В свою очередь зрители сравнили прическу женщины с популярным блюдом. «Я иду готовить лапшу быстрого приготовления», «Это рамэн (японское блюдо с пшеничной лапшой)?», «Напоминает рамэн», — прокомментировали они.

Ранее в сентябре сообщалось, что блогерша Стеф Динс из США подняла брови при стрижке челки и расплакалась из-за результата. Девушка рассказала, что решила самостоятельно сделать себе прическу. При этом она сосредоточилась на том, чтобы срезать пряди ровно, и не обратила внимания, что во время данного процесса подняла вверх брови. Так, вместе с кожей сместилась линия роста волос, из-за чего в итоге челка оказалась короче, чем юзерша рассчитывала.

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Алина Гостева
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