Старейшая фабрика фарфора в Польше обанкротилась из-за цен на газ

Старейшая фабрика фарфора в Польше Krzysztof обанкротилась из-за цен на газ

Фабрика фарфора с почти 200-летней историей обанкротилась в Польше из-за высоких цен на газ. Об этом пишет Wyborcza.

По информации издания, в районное управление труда в Валбжихе поступило два заявления. Первое касается фабрики фарфора Krzysztof, а второе — производителя керамической плитки Cersanite.

В Krzysztof пояснили, что прекращают деятельность из-за выросших цен на газ и отсутствия контрактов на его поставку. Всего компания уволит 70 сотрудников. Ежегодно на фабрике Krzysztof производилось около 10 миллионов штук столового фарфора.

В декабре правительство Польши решило полностью заморозить цены на газ для населения на уровне 2022 года. При этом никаких критериев дохода граждан для такой помощи не предусмотрено.

В отличие от большинства европейских стран, Польша начала подготовку к отказу от российского газа задолго до 2022 года. Для этого страна построила крупный терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ) и газопровод Baltic Pipe для поставок из Норвегии.