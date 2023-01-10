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21:50, 10 января 2023Экономика

Старейшая фабрика фарфора в Польше обанкротилась из-за цен на газ

Старейшая фабрика фарфора в Польше Krzysztof обанкротилась из-за цен на газ

Фото: DustyRoze / Unsplash

Фабрика фарфора с почти 200-летней историей обанкротилась в Польше из-за высоких цен на газ. Об этом пишет Wyborcza.

По информации издания, в районное управление труда в Валбжихе поступило два заявления. Первое касается фабрики фарфора Krzysztof, а второе — производителя керамической плитки Cersanite.

В Krzysztof пояснили, что прекращают деятельность из-за выросших цен на газ и отсутствия контрактов на его поставку. Всего компания уволит 70 сотрудников. Ежегодно на фабрике Krzysztof производилось около 10 миллионов штук столового фарфора.

В декабре правительство Польши решило полностью заморозить цены на газ для населения на уровне 2022 года. При этом никаких критериев дохода граждан для такой помощи не предусмотрено.

В отличие от большинства европейских стран, Польша начала подготовку к отказу от российского газа задолго до 2022 года. Для этого страна построила крупный терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ) и газопровод Baltic Pipe для поставок из Норвегии.

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Марина Совина
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