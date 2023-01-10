В США пообещали помочь Бразилии в расследовании беспорядков

Госдеп: США рассмотрят любую просьбу Бразилии оказать помощь в расследовании беспорядков

США рассмотрят любую просьбу властей Бразилии на оказание помощи в расследовании беспорядков, пообещал руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Его слова приводит ТАСС.

«Если для бразильских следователей будет полезным рассмотрение и получение информации от правительства США, мы, конечно, рассмотрим эти запросы быстро, как мы всегда делаем, и предоставим им соответствующую информацию, но мы не получали таких запросов», — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

Прайс добавил, что демократические институты Бразилии пользуются полной поддержкой Вашингтона, государства постоянно сотрудничают в вопросах правоохранительной деятельности и имеют отработанные механизмы в этой сфере.

8 января в столице Бразилии объявили режим ЧС из-за беспорядков, которые устроили сторонники бывшего президента страны Жаира Болсонару. Уточняется, что они потребовали отставки действующего правительства. Полиция применила слезоточивый газ, в то время как протестующие забросали сотрудников ведомства камнями.