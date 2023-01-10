Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:54, 10 января 2023Мир

В США пообещали помочь Бразилии в расследовании беспорядков

Госдеп: США рассмотрят любую просьбу Бразилии оказать помощь в расследовании беспорядков

Фото: Pixabay

США рассмотрят любую просьбу властей Бразилии на оказание помощи в расследовании беспорядков, пообещал руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Его слова приводит ТАСС.

«Если для бразильских следователей будет полезным рассмотрение и получение информации от правительства США, мы, конечно, рассмотрим эти запросы быстро, как мы всегда делаем, и предоставим им соответствующую информацию, но мы не получали таких запросов», — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

Прайс добавил, что демократические институты Бразилии пользуются полной поддержкой Вашингтона, государства постоянно сотрудничают в вопросах правоохранительной деятельности и имеют отработанные механизмы в этой сфере.

8 января в столице Бразилии объявили режим ЧС из-за беспорядков, которые устроили сторонники бывшего президента страны Жаира Болсонару. Уточняется, что они потребовали отставки действующего правительства. Полиция применила слезоточивый газ, в то время как протестующие забросали сотрудников ведомства камнями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Посольство России назвало причины выхода из антикоррупционной конвенции
В США пообещали помочь Бразилии в расследовании беспорядков
Российский военный рассказал о потерях ВСУ в новогоднюю ночь
Боня выложила фото без макияжа во время горной болезни
Стюардесса объяснила желание пассажиров заняться сексом на борту самолета
МИД обвинил Запад в попытке выдать свою корысть за интересы других стран
Названо ставшее головное болью США российское оружие
Учитель получил передозировку наркотиков на глазах у школьников и попал под суд
Врач предупредил об опасности секс-игр с бытовыми предметами
Сенатор назвал американских политиков «маньяками применения силы»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.