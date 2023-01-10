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16:37, 10 января 2023Россия

Россиянка через суд добилась возвращения мобилизованного сына

Красноярский суд отменил решение военкомата по призыву работника оборонного завода

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В Красноярском крае женщина через суд добилась отмены решения военкомата по призыву ее сына на службу по частичной мобилизации. Теперь его должны вернуть из зоны боевых действий, сообщает Ngs24.ru.

По словам 55-летней Халиды Миндубаевой из города Назарово, ее сын Вакиль работает машинистом на Ачинском глиноземном комбинате, входящем в структуру «Русала» и выполняющем гособоронзаказ. В конце сентября 2022 года он получил отсрочку от призыва по мобилизации, но ему уже успели вручить повестку и затем отправить на два месяца в учебный центр, а затем в Донбасс.

Тем не менее Халида обратилась в суд, требуя признать призыв незаконным. Суд в Ачинске 28 ноября постановил отменить решение призывной комиссии. Военкомат тем не менее подал апелляцию. По словам россиянки, там мотивировали это тем, что на момент призыва завод не был оборонным предприятием, однако Халида говорит, что это неправда.

10 января Красноярский краевой суд подтвердил решение Ачинского суда. Таким образом, Вакиля должны вернуть из армии. Решение суда должно быть направлено в военкомат в течение недели. Также Халида планирует писать жалобу в Минобороны.

В конце ноября Гатчинский суд Ленинградской области впервые признал незаконным призыв на воинскую службу по указу о частичной мобилизации.

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Антон Похиляк
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