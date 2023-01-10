Кулеба сообщил о трехчасовых переговорах с Бербок по дороге в Харьков

Глава МИД Украины Кулеба сообщил о трехчасовых переговорах с Бербок по дороге в Харьков

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил о трехчасовых переговорах с немецкой коллегой Анналеной Бербок по дороге в Харьков. Его заявление опубликовано в Telegram-канале внешнеполитического ведомства Украины.

«Наши переговоры в пути длились три часа — при других обстоятельствах министры обычно столько не говорят», — отметил он. Кулеба подчеркнул, что Бербок стала первым министром иностранных дел, посетившим Харьков после начала проведения специальной военной операции.

Он уточнил, что в ходе переговоров были затронуты вопросы евроинтеграции, санкций, оружия, трибунала и формулы мира. Также, по словам министра, на протяжении всего визита их «незримо сопровождала» тема передачи немецких боевых танков Leopard Украине. Кулеба выразил уверенность в том, что поставки состоятся.

Ранее Бербок заявила о намерении Берлина продолжить поставлять оружие и энергетическое оборудование Украине, чтобы та смогла преодолеть зиму. «Во всех уголках Украины люди должны знать, что они могут рассчитывать на нашу солидарность и поддержку», — сказала она.