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23:02, 10 января 2023Бывший СССР

Кулеба сообщил о трехчасовых переговорах с Бербок по дороге в Харьков

Глава МИД Украины Кулеба сообщил о трехчасовых переговорах с Бербок по дороге в Харьков
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Лев Радин / Globallookpress.com

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил о трехчасовых переговорах с немецкой коллегой Анналеной Бербок по дороге в Харьков. Его заявление опубликовано в Telegram-канале внешнеполитического ведомства Украины.

«Наши переговоры в пути длились три часа — при других обстоятельствах министры обычно столько не говорят», — отметил он. Кулеба подчеркнул, что Бербок стала первым министром иностранных дел, посетившим Харьков после начала проведения специальной военной операции.

Он уточнил, что в ходе переговоров были затронуты вопросы евроинтеграции, санкций, оружия, трибунала и формулы мира. Также, по словам министра, на протяжении всего визита их «незримо сопровождала» тема передачи немецких боевых танков Leopard Украине. Кулеба выразил уверенность в том, что поставки состоятся.

Ранее Бербок заявила о намерении Берлина продолжить поставлять оружие и энергетическое оборудование Украине, чтобы та смогла преодолеть зиму. «Во всех уголках Украины люди должны знать, что они могут рассчитывать на нашу солидарность и поддержку», — сказала она.

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Варвара Кузьмина
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