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18:51, 10 января 2023Мир

Бербок рассказала о новых поставках оружия для замерзающей Украины

Анналена Бербок: Германия продолжит поставки оружия и энергетического оборудования Украине

Фото: Jörg Blank / Globallookpress.com

Берлин продолжит поставки оружия и энергетического оборудования, чтобы замерзающая от холодов Украина смогла преодолеть зиму. Об этом во время неожиданного визита в Харьков сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, пресс-релиз к ее поездке опубликован на сайте внешнеполитического ведомства Германии.

«Во всех уголках Украины люди должны знать, что они могут рассчитывать на нашу солидарность и поддержку. Это включает в себя помощь, которую мы предоставили. Генераторы и трансформаторы, топливо и одеяла теперь спасают жизни на месте. И это включает в себя дальнейшие поставки оружия», — говорится в сообщении.

Также глава МИД рассказала, что Берлин желает достижения Киевом прогресса «в укреплении верховенства закона, новых независимых институтов в борьбе с коррупцией, а также приведения законодательства в соответствие со стандартами ЕС».

О визите Бербок на Украину стало известно вечером 10 января. Во время поездки Бербок выразила «поддержку Германии и солидарность с украинцами» перед встречей с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

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Виктория Кондратьева
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